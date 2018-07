Spaccia a 17 anni all'ex Ghetto: in tasca droga, soldi e chiavi dello scooter rubato

E' minorenne e ieri è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Alle 19, in vicolo San Giobbe, un residente ha chiamato il 113, dopo aver notato due persone confabulare, sedute sul gradino di un portone per poi fare uno scambio.

Gli agenti arrivati sul posto hanno recuperato una scatolina di cui il ragazzo, 17enne bolognese, aveva tentato di liberarsi: all'interno sono stati trovati circa 10 grammi di droga, 1,25 di hashish e 8,58 di marijuana. In tasca aveva 275 euro e le chiavi di uno scooter, risultato rubato.