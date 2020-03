Il Coronavirus visto dai bambini: "Ci hai scocciato, te ne puoi pure andare" | VIDEO

Gabriele, Emma, Emiliano, Francesco, Chiara e Sofia hanno tra i quattro e i dieci anni, vivono in diverse città d’Italia, e sono alcuni tra i bambini scelti da Luce Narrante e Caracò per il progetto sul coronavirus.

'Io resto bambino, vi racconto come vivo l'esperienza' pone una serie di domande ai piccoli: Cosa fai di bello a casa in questi giorni? Sai perché da alcuni giorni non vai a scuola? Sai cos'è il coronavirus? Secondo te dove si trova? Che colore ha? Se potessi parlare con il virus, che cosa gli diresti? Me lo fai un sorriso?

Il risultato, come scrivono gli ideatori, è una fotografia di un mondo genuino e nascosto: "Le loro risposte hanno fotografato un pezzo d'Italia nascosta agli occhi dei media. La loro spontaneità ci ha restituito quella sicurezza che, in un momento di grande paura, avevamo smarrito. Il loro volto ci ha ricordato che noi adulti, troppo spesso, dimentichiamo come si faccia a sorridere. Si ringraziano tutti i genitori che si sono improvvisati cameraman".