Video 'hard' dopo il sesso a pagamento, tentano l'estorsione: vittima un 74enne

Un approccio fuori dal supermercato, una proposta indecente. Sono il preludio di una tentata estorsione a sfondo sessuale da 5mila euro, perpetrata ai danni di un anziano, a Casalecchio. In manette sono finite due donne, mentre una terza rimane ricercata. I provvedimenti di misura cautelare sono stati emessi dal pm Flavio Lazzarini, e controfirmati dal Gip, mentre i carabinieri, dopo le indagini, stanno cercando di rintracciare la terza donna coinvolta nell'episodio.

Tutta la vicenda risale all'estate appena trascorsa: il signore, uscito dal centro commerciale Meridiana, è stato avvicinato dalle tre donne, tra cui le due arrestate: S.M., 41 anni, e M.C. di soli 18 anni, tutte cittadine romene di etnia rom. Entrambe avrebbero offerto al signore di intrattenersi con lui per un incontro a sfondo sessuale, proposta che il 74enne ha accettato.

Sono seguiti poi una serie di incontri hot tra i quattro, in casa di lui, incontri che solitamente si sono conclusi anche con delle cifre, che l'anziano versa alle donne. E' proprio durante questi incontri che cominciano i primi sospetti del signore, piccoli ammanchi e oggetti che non si trovano più. Gli incontri hard prò continuano, almeno fino a che, sul finire di agosto, al 74enne viene fatto sapere che c'è un video compromettente degli incontri in possesso delle ragazze e che per riaverlo, lui dovrà sborsare 5mila euro i contanti.

Subito il signore, spaventato dall'idea che quel filmato possa cominciare a 'girare', ha cercato di chiudere la faccenda consegnando alle tre donne circa 600 euro in contanti, ma le tre ragazze non ne hanno voluto sapere, esigendo tutta la cifra richiesta. Di qui la scelta dell'uomo di fare denuncia e permettere l'avvio dell'indagine, che ha portato poi alle misure cautelari. Le accuse, per tutte le donne, sono di furto aggravato e tentata estorsione.