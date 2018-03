VIDEO| Passante, Merola: 'Da Lega, Fi e M5s solo menzogne'

'Dire che il Passante non è la soluzione e non dire qual è la soluzione, la dice lunga'

Il sindaco Virginio Merola risponde alle interrogazioni e prese di posizione che le forze politiche di opposizione sotto le Due torri stanno mettendo in campo a Roma: "Non sono più all'opposizione. Dire che il Passante non è la soluzione e non dire qual è la soluzione, la dice lunga sul loro modo di comportarsi - attacca Merola - hanno avuto dei voti e dei risultati importanti, cerchino di comportarsi di conseguenza".