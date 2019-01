Su farmaci, esami e visite mediche in Emilia-Romagna non si paga più il superticket sanitario.

Dal 1° gennaio 2019 è stato abolito per tutte le famiglie con reddito fino a 100mila euro l’anno, insieme al ticket da 23 euro sulle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico.

(Video Regione Emilia-Romagna)