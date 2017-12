Abusivi: super-sequestro di 'tarocchi' e oggetti natalizi

Polizia Commerciale e Sicurezza a lavoro anche sotto Natale per contrastare l'abusivismo commerciale. Attività potenziata tra il 23 e il 26 dicembre, quando la concentrazione di cittadini e turisti ha richiamato anche l'interesse degli abusivi.

In 8 interventi distinti, che hanno impiegato 15 vigili in tutto, sono stati effettuati importanti sequestri penali e amministrativi. In particolare, durante 4 interventi sono stati sequestrati penalmente 182 capi contraffatti tra scarpe, pelletteria e giubbotti delle più note griffe in voga in questo periodo, e sono stati sequestrati amministrativamente, in altri 4 interventi, 158 pezzi tra giocattoli, pupazzi raffiguranti Babbo Natale e oggettistica varia.

Gallery