Vigili del Fuoco, impegnati anche a Ferragosto: 'Sempre sul campo'

Lavorano senza sosta, h24, pronti a partire per affrontare ogni emergenza. Li chiamano gli angeli dai caschi rossi, capaci di intervenire in situazioni estreme via terra o via aerea, così come in acqua.

E oggi, a Ferragosto, sono trenta gli uomini in servizio nella caserma dei vigli del fuoco di Bologna, comprese le squadre boschive e la sala operativa. Personale esperto ed addestrato, pronto a rispondere a qualsiasi richiesta di aiuto, che non fa distinzione tra giorni lavorativi e feriali. A loro, così come a tutti i corpi di sicurezza, soprattutto nelle ultime settimane in seguito ai fatti di cronaca che hanno colpito la città e provincia, sono stati migliaia gli attestati di affetto e gratitudine espressi dalla cittadinanza .

“Siamo contenti di svolgere il nostro lavoro - spiegano - e di dare una mano, salvando anche vite umane. E siamo qua, pronti a garantire la sicurezza dei cittadini in collaborazione con tutti gli altri corpi che, come noi, sono sempre sul campo”.

