Soccorso in acqua: così si preparano i Vigili del Fuoco

Soccorso in acqua: è da marzo che i vigili del fuoco specializzati nel soccorso acquatico di tutti i comandi dell’Emilia Romagna sono al lavoro per le prove che riguardano la prima parte del programma sulle tecniche di soccorso in ambiente fluviale ed alluvionale.

Le prove si sono svolte nel territorio provinciale di Bologna, in particolare a Camugnano, sul fiume Limentra (QUI IL VIDEO DELLE ESERCITAZIONI) e nei prossimi giorni i vigili appartenenti ai nuclei per il contrasto del rischio acquatico (CRA) completeranno la loro formazione con la sessione attinente il soccorso nautico.

I vigili del fuoco dell’Emilia Romagna si cimenteranno con attività di recupero pericolanti mediante l’utilizzo di imbarcazioni. Questa volta lo scenario sarà il fiume Po in località Boretto nella provincia di Reggio Emilia.