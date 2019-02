Via Ceredolo, camion perde il carico: intervengono i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di Bologna al lavoro questa notte in zona industriale, più precisamente in via Ceredolo, per la messa in sicurezza di un camion che - per ragioni ancora non chiare - ha perso parte del suo carico. E' servita la gru del 115 per ripristinare la viabilità, l'intervento è stato veloce e risolutivo, senza conseguenze sul traffico della mattina, quando il problema era ormai stato risolto.