Vigili del fuoco, si insedia il nuovo comandante De Vincentis

Si è insediato il 15 settembre il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, Michele De Vincentis, il quale subentra al Comandante uscente Carlo Dall'Oppio, che andrà a dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

De Vincentis ha lasciato il posto da comandante a Verona, ma in Emilia era stato in precedenza al vertice dei Comandi di Reggio Emilia, Ferrara e della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La breve cerimonia del passaggio di consegne si è tenuta presso la sede del Comando Provinciale, in Via Ferrarese a Bologna.