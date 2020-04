FOTONOTIZIA | Il pannello pericolante in cima all'ospedale, i Vigili del fuoco al lavoro nel vuoto

Operazione in quota per i Vigili del fuoco di Bologna, che ieri pomeriggio sono intervenuti all'ospedale Maggiore di Bologna per fissare un pannello, parzialmente sganciatosi dai supporti in prossimità della cima dell'edificio del nosocomio, a 50 metri di altezza. Il Saf - nucleo speleologico alpino fluviale si è calato con le fumi e ha rimosso il pannello, che rischiava di cadere al suolo. Anche il personale tecnico dell'ospedale ha dato un supporto all'operazione.

