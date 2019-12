San Lazzaro: in arrivo una sede dei Vigili del Fuoco

Aprirà a breve un distaccamento dei Vigili del Fuoco a San Lazzaro di Savena. La notizia circolava da qualche tempo, ma la conferma ufficiale è arrivata questa mattina dal comandante provinciale uscente dei caschi rossi, Michele De Vincentis.

La dichiarazione alla stampa è avvenuta al margine delle celebrazioni per la patrona del Corpo, Santa Barbara: "A brevissimo sarà firmato un decreto di riorganizzazione del Corpo nazionale, in cui saranno ripartiti 1.500 nuove unità di personale - ha spiegato De Vincentis -e Bologna dovrebbe avere tra le 40 e le 50 unità in più, che ci consentiranno di aprire un distaccamento a San Lazzaro di Savena".

L'apertura del distaccamento dovrebbe arrivare a fine autunno 2020, e con l'occasione il comandante provinciale ha sottolineato che "ci sono parecchie cose in cantiere, come la nuova sala operativa, che dovrebbe essere pronta per febbraio, la riqualificazione di molte sedi, compresa quella centrale che ormai ha 40 anni, con lavori di risparmio energetico, le nuove sedi a Pianoro e Imola e la ristrutturazione quasi completa del distaccamento Carlo Fava" in viale Aldini.

La firma da parte dek sindaco Isabella Conti e del comandante provinciale sul decreto è in programma entro dicembre.