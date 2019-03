Emergenza e rischi: nuovo patto tra Università e Vigili del fuoco

Un accordo tra l'Università e il Dipartimento dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione e gestione delle emergenze che consolida le varie collaborazioni già avviate in questi anni. La firma stamattina in Rettorato per mettere nero su bianco lo scambio tra pompieri e università.

I primi saranno coinvolti nei corsi universitari su temi legati alla sicurezza, per promuovere formazione, informazione e anche una "cultura dell'autoprotezione"; mentre l'Alma mater collaborerà con loro su progetti di ricerca. Inoltre, gli studenti dell'Ateneo di Bologna potranno svolgere dei tirocini nel dipartimento dei Vigili del fuoco.

Alla base dell'accordo, della durata di cinque anni, lo scambio di informazioni e dati e attività di analisi e un obiettivo all'orizzonte: la costituzione di un Osservatorio regionale sui rischi così da assicurare sempre più sicurezza e prevenzione.