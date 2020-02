Vento forte, alberi pericolanti e calcinacci: Vigili del fuoco ancora a lavoro

Ancora interventi dei Vigili del Fuoco a Bologna e provincia, oggi 5 febbraio, a causa del vento con alberi pericolanti e oggetti a rischio caduta.

Poco prima delle 15, i pompieri sono intervenuti ad Argelato su richiesta della Polizia locale per la messa in sicurezza di un'insegna pericolante in via Galliera.

Alle 15:54 l'intervento è stato a Bologna in via Lame 215, dove sono state rimosse parti pericolanti da un'abitazione. Qualche minuto dopo i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Puccini 6 per mettere in sicurezza alberi pericolanti. Alle 17:30 i pompieri hanno messo in sicurezza parti pericolanti di un ristorante in via Don Luigi Sturzo 40. Le richieste, fanno sapere i Vigili del fuoco, sono in diminuzione.

Il vento fort ha fatto registrare un ferito grave. Intorno alle 16 di ieri martedì 4 febbraio, a Gaggio Montano, un uomo di 85 anni è stato sbalzato a terra da una folata improvvisa mentre stava sistemando in una casa un voluminoso pannello di plastica.