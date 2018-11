I "Vignettisti per la Costituzione", G.Carino, L.Contemori, B.Fabbri, G.Franzaroli, G.Ingrami, R.Marcenaro e E.Saint-Pierre, disegnano in Sala borsa in omaggio alla mostra "La Costituzione illustrata da Ro Marcenaro".

Promossa dal comitato Salviamo la Costituzione Bologna e in occasione del 74^ anniversario della battaglia di Porta Lame.