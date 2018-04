Ruba nel parcheggio di Villa Erbosa e si ferisce: un paziente lo fa arrestare

Si è affacciato alla finestra e ha visto un uomo che, dopo aver rotto il finestrino di una Fiat Bravo con un sasso, ha aperto la portiera, frugato all'interno e si è allontanato.

Un paziente ricoverato alla Casa di cura "Villa Erbosa", in via dell'Arcoveggio, ieri pomeriggio alle 15.45 circa, dalla finestra della sua camera ha assistito alla scena nell'area del parcheggio riservata al personale e ha chiamato la Polizia.

Mani sanguinanti

Grazie alle descrizioni, gli agenti lo hanno identificato non lontano dalla clinica: aveva le mani ferite e sanguinanti, a seguito dello scasso. Dall'auto, di proprietà di un operatore della casa di cura, aveva arraffato un navigatore satellitare. Si tratta di un 50enne nato a Modena, con diversi precedenti e residente in città, che è stato arrestato per tentato furto aggravato e che sarà processato con il rito direttissimo.