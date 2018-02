Villanova di Castenaso, esplosione nella notte: bancomat fatto saltare, ladri in fuga

Un boato, poi i ladri in fuga. E' quanto accaduto questa notte intorno alle 00:50 a Villanova allo sportello della Banca di Imola di via Merighi, preso d'assalto da un gruppo di tre 'bancomattari', poi fuggiti a bordo di un'auto.

Il furto, perpetrato per mezzo di gas o esplosivo, ha provocato una forte esplosione avvertita fino a Idice. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti ad asportare l'incasso, che al momento è ancora in via di quantificazione. Ingenti sarebbero i danni all'interno dell'istituto.

I Carabinieri del luogo hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto, dileguatisi a bordo di un mezzo di grossa cilindrata. Diverse le telecamere di sicurezza nella zona, anche se alcune sarebbero state oscurate per mezzo di vernice spray.