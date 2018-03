Abusavano in due di una 14enne: condannati a 10 anni

Il processo di primo grado ai due uomini accusati di aver violentato una ragazzina di soli 14 anni si è concluso con una condanna di 10 anni ciascuno. Si tratta di un un 48enne veneto e un 37enne siciliano e gli abusi sarebbero avvenuti nella stessa abitazione della minorenne, quella casa nel ferrarese nella quale ha vissuto per un certo lasso di tempo insieme alla madre e al suo compagno, l'uomo siciliano. Qui avevano ospitato anche il secondo uomo.

Dunque il Tribunale di Bologna ha così deciso per questa fase: il pm Augusto Borghini aveva chiesto 9 anni per l'amico di famiglia e 8 anni per il compagno della madre. Le violenze erano state consumate dalla fine del 2012 al giugno del 2013 e poi denunciate dalla vittima, prima che si trasferissero in un comuna del bolognese.

L'ospite, ovvero l'amico di famiglia, aveva minacciato la ragazzina dicendole che avrebbe pubblicato si Facebook le sue foto in biancheria intima.