Botte a moglie e figlia: 80enne nei guai

E' stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia un signore di 80 anni, residente in zona San Mamolo e accusato dalla moglie e dalla figlia di averle picchiate. L'ultimo episodio dei maltrattamenti, che seppur in tono minore tra sopprusi e vessazioni andavano avanti da qualche tempo, risale a circa metà luglio. In quell'occasione, senza apparente motivo, l'uomo ha percosso entrambe le vittime, procurando loro lesioni guaribili in tre e sette giorni. Le due, rispettivamente madre 82enne e figlia 47enne, hanno poi riportato l'episodio ai Carabinieri.