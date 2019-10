"Costretta a ripetuti rapporti sessuali, picchiata e obbligata a bere un infuso abortivo"

Una cruda storia di violenza domestica quella denunciata da una giovane donna che sarebbe stata rinchiusa in casa da tre uomini - pvvero marito, suocero e cognato - e costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, fino a tre volte al giorno.

La vicenda arriva da un comune della 'bassa' bolognese, ed è lì che i Carabinieri hanno fermato il coniuge che - secondo le accuse della donna - sarebbe arrivato a tenerla prigioniera in casa propria, chiudendola in camera per giorni interi, picchiandola e ricoprendola di insulti. Non solo. La malcapitata ha anche raccontato che sarebbe stata costretta persino a bere una sorta di infuso abortivo per perdere il bambino.

Da quanto si apprende, la giovane aveva già denunciato le violenze all'Arma a fine giugno ed era stata quindi affidata a una struttura protetta. Poi però - forse costretta, secondo gli investigatori - era tornata a casa e aveva ritrattato tutte le accuse, salvo poi riconfermale qualche mese dopo. Così è finito in arresto - con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona in concorso e maltrattamenti - il marito della donna - un giovane di origini nord africane . Sono altresì indagati - per sequestro di persona e divieto di avvicinamento alla parte offesa - il fratello e il padre dell'uomo.