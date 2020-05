Violenza sulle donne, in Emilia-Romagna +78,5% di chiamate sos rispetto al 2019

Sono 282 le chiamate provenienti dal territorio emiliano-romagnolo al numero verde antiviolenza e stalking 1522 del Dipartimento nazionale Pari Opportunità, con un incremento del 78,5% rispetto al 2019, superiore al +73% registrato a livello nazionale corrispondente a 5.031 telefonate valide.

A renderlo noto l'Istat in uno studio sulla violenza di genere che ha preso in esame le chiamate al 1522 nel periodo 1 marzo-16 aprile 2020.

"La campagna di informazione del ministero, cui si è affiancata quella promossa dalla Regione insieme ai centri antiviolenza, alle case rifugio e alle forze dell'ordine, ha funzionato - ha commentato l'assessora regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori - L'aumento delle chiamate al 1522, ma anche dei contatti diretti agli sportelli antiviolenza sul territorio, è solo in parte riconducibile ad un incremento degli episodi di violenza sulle donne, che pure - purtroppo - si sono verificati anche sul nostro territorio regionale; nelle ultime settimane è cresciuta la consapevolezza delle donne e ha funzionato la rete per mantenere attivi, nonostante l'emergenza, servizi di informazione, supporto e accoglienza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'emergenza Covid "non è finita e ancora tanto resta da fare. Anche per questo la Giunta ha deliberato nei giorni scorsi uno stanziamento di 350mila euro, da assegnare ai centri tramite i Comuni in cui hanno sede, per far fronte alle spese straordinarie sostenute negli ultimi mesi - ha concluso l'assessora Lori - si tratta di un segno tangibile della vicinanza della Regione alle operatrici e alle volontarie dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio cui rinnovo il più sincero ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto da parte di tutta la comunità regionale". (Dire)