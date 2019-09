Botte alla compagna davanti alla bimba, in manette 30enne

Questa volta non ne ha potuto più delle botte e ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri. Sono scattate le manette questa notte per un 30enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La vittima delle botte una 28enne, compagna dell'uomo, entrambi cittadini italiani. La chiamata al 112 è partita intorno alle tre di notte e i militari sono giunti in casa in Via della Cava, zona Foscherara, cogliendo l'uomo in flagranza.

Secondo quanto ricostruito lui, dopo varie minacce proferite nei confronti della compagna per futili motivi, è passato alle vie di fatto. Ad assistere al tutto è stata anche la figlia piccola dei due, una bimba di due anni. La vittima, nel presentare denuncia, ha anche raccontato una serie di episodi pregressi. Soccorsa dal 118, per lei i medici hanno disposto una prognosi di sette giorni

Un episodio di stalking invece si è registrato a Castel Guelfo, dove una faentina di 42 anni ha denunciato di essere stata ripetutamente insultata e minacciata via telefono dal suo ex convivente, un bolognese 47enne. Per lui è scattata una denuncia per atti persecutori.