Quasi 4mila donne nei centri antiviolenza, la Regione vuole aumentare i rifugi

Sono 3951 le donne che nel 2017 hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, e di queste sono 3543 le donne che hanno subito violenza. Anche per questo la Regione vuole potenziare la rete di centri e case rifugio per le donne vittima di violenza e ha così definito i requisiti necessari per poter entrare a far parte della rete dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dell'Emilia-Romagna.

Le domande potranno essere presentate via web entro il 28 maggio. Circa tre milioni di euro sono stati destinati nel 2017 all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, al sostegno di strutture già esistenti. I finanziamenti regionali sono andati anche a progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, a un progetto formativo che nel biennio 2017-2018 coinvolgerà il personale della rete dei Pronti Soccorso e dei servizi territoriali sociali e sanitari, e ad interventi per il trattamento di uomini maltrattanti.

"Con questa delibera- commenta l'assessora regionale alle Pari opportunità, Emma Petitti- si aggiunge un altro tassello importante per la realizzazione del Piano regionale contro la violenza di genere. I dati riguardanti le donne che si rivolgono agli sportelli antiviolenza ci fanno capire che la situazione è ancora preoccupante e confermano quanto sia importante poter contare, nei nostri territori, su una rete a protezione e tutela delle donne che abbiano subito maltrattamenti e violenze. Il lavoro svolto dai Centri- ha aggiunto Petitti- è certamente una delle eccellenze della nostra regione e rappresenta un modello a livello nazionale nel contrasto alla violenza di genere.

Gli enti o le associazioni in possesso delle caratteristiche richieste potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei Centri, da oggi e non oltre lunedi' 28 maggio 2018, ore 14, a questo indirizzo web. L'iscrizione è finalizzata anche all'assegnazione di contributi statali o regionali per l'anno 2018. L'iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza avverrà entro 60 giorni dall'invio delle istanze di iscrizione.

I requisiti prioritari per essere ammessi alla rete dei centri antiviolenza sono: la titolarità deve far capo a enti locali, in forma singola o associata; le associazioni devono operare nel settore del sostegno alle donne vittime di violenza; avere la sede legale in Emilia-Romagna e garantire al pubblico almeno 5 giorni di apertura alla settimana, almeno 15 ore complessive settimanali e garantire la presenza esclusiva di personale femminile.

Le Case rifugio, in particolare, devono funzionare 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. I centri antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile. Forniscono accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno alle donne, anche con figli, minacciate o che abbiano subito violenza. I Centri possono articolarsi anche con sportelli sul territorio dove svolgere le proprie attività. Al 30 giugno 2017, sono 19 i Centri antiviolenza presenti in regione e 35 le case rifugio per una capacità ricettiva complessiva di 215 posti letto. (Red/ Dire)