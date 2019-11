"Uomini violenti? 90 per cento denunce false", poi le scuse: bufera su consigliere Lega Casalecchio

La violenza sulle donne? "Il 90 per cento delle denunce sono false e vengono poi archiviate intasando i tribunali". Ma poi: " Sono stato o frainteso o non mi sono spiegato bene". E' bufera sul consigliere di Casalecchio Umberto La Morgia, classe 1989, eletto consigliere comunale per la Lega e e capogruppo dell'unione dei comuni Vallie del Reno.

La Morgia, già noto per aver posato vestito da pinguino sul Crescentone all'indomani della manifestazione delle sardine intento a mangiarsi appunto una sardina simbolica (in realtà una spigola ha precisato) in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne ha postato sul suo profilo aperto Facebook un scivoloso post:

Il messaggio in questione è stato rimosso, ma intanto su tutti gli stati del suo profilo sono volate reprimende e commenti negativi, tanto che lo stesso La Morgia ha dovuto riprendere in mano l'argomento, con un altro messaggio di precisazione:

I commenti a quest'ultimo post sono stati disattivati, ma una serie di condanne sono comunque continuate ad arrivare dal pubblico del web, a valanga, anche sugli altri messaggi in bacheca.

A qualche ora di distanza è arrivata anche la condanna del suo stesso partito, la Lega, che per mezzo del deputato e segretario emiliano Gianluca Vinci ha fatto sapere che "il consigliere La Morgia parla evidentemente a titolo personale con affermazioni da cui ci dissociamo" però precisando: "La Lega al governo ha dimostrato concretezza nella lotta alla violenza contro le donne, tanto da aver portato in aula il Codice Rosso, che oggi è legge"

Ferma condanna arriva anche dalla consigliera forzista Erika Seta: "Le sue parole sono un’offesa a tutte le donne" scandisce Seta che parla di "un revisionismo storico e sociale, un negazionismo nelle parole, ribadite in tutti i luoghi possibili, che non pensavo di dover mai commentare su un argomento che è uno dei pilastri della nostra società".