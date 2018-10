Ubriaco al compleanno del bimbo, botte a compagna e cognata: 30enne in manette

E' stato arrestato in strada, mentre seguiva la cognata della compagna. Un trentenne originario della Nigeria è finito in manette ieri nel primo pomeriggio per maltrattamenti aggravati in famiglia, dopo che la Polizia è intervenuta in via Borgo San Pietro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti l'uomo era arrivato già ubriaco al compleanno del figlioletto, di solo un anno. Subito sono iniziati i litigi con la compagna, italiana 33enne originaria dello stesso Paese di lui, durante i quali le cose sono precipitate: il 30enne avrebbe così afferrato per il collo la donna mentre teneva in braccio il bimbo.

A quel punto è intervenuta la sorella maggiore di lei, che ha intimato all'uomo di andarsene. Per tutta risposta lui la ha presa per i capelli e presa a schiaffi. La donna allora ha tentato di fuggire in strada, dove lui ha cercato di seguirla, fermato poi dall'arrivo della volante.

Le cose, secondo quanto riportato dalle testimonianze dei poliziotti, tra la coppia non andavano da qualche tempo, con i ripetuti litigi violenti, e anche un cugino della madre del bimbo era stato chiamato per via delle pasate violenze dell'uomo. Il 30enne ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.