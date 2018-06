Molestò una ragazzina al parco, condannato a quattro anni

E' stato condanato a quattro anni per molestie sessuali ai danni di una bambina allora 11enne M.S., 52enne italiano nato in Germania. La sentenza è stata pronunciata in sede di rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale.

I fatti risalgono al 26 luglio scorso: l'uomo venne arrestato qualche giorno dopo dopo essere stato identificato sulla base della testimonianza della piccola. Per lui il pm Lazzarini aveva chiesto sei anni. Una storia giudiziaria piena di precedenti per l'uomo: Il primo arresto per violenza sessuale e lesioni risale al 1993, nel 1999 era stato condannato per atti osceni, nel 2001 era stato arrestato per furto, nel 2002 ancora per una violenza ai danni di una minore, ed era uscito di carcere il 26 giugno scorso.