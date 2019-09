Chiude in casa la compagna, poi le botte e la violenza sessuale: 56enne alla Dozza

Aveva già sporto denuncia il 2 agosto scorso, per poi ritirarla, ma ieri sera, oltre al pestaggio, una donna di 55 anni è stata anche vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno di 56.

La coppia risiede in provincia di Bologna e, intorno a mezzanotte, forse a causa dell'abuso di alcol, il compagno l'ha chiusa in casa, l'ha picchiata, minacciandola con un coltello, e infine l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale, quindi è uscito in strada.

La donna ha chiamato il 112 e i Carabinieri lo hanno individuato e bloccato nella piazza del paese. Non essendo stato colto in flagranza, il 56enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato rinchiuso al carcere della Dozza per violenza sessuale poichè sussiste il pericolo di fuga. Infatti aveva fatto le valige e sarebbe dovuto andare in Belgio, in cerca di lavoro, per questo motivo, in vista della sua partenza, la vittima aveva ritirato la denuncia

La donna, oltre alla violenza sessuale, ha riportato diverse ecchimosi al viso e al collo ed è stata trasportala all'ospedale con un'ambulanza del 118. Il coltello utilizzato per minacciarla, è stato rinvenuto nella loro abitazione.

Solo qualche giorno fa, un'altra donna 34enne, dopo anni di violenze, aveva denunciato il compagno e chiesto aiuto a un centro anti-violenza.

