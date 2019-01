Violenza sessuale: 'amico di famiglia' abusa di una 12enne, arrestato

Gli abusi su una bambina di 12 anni sarebbero andati avanti da circa un anno. Con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata su minore, questa mattina è finito in manette un 23enne. E' successo in un paese dell'Appennino bolognese.

L'"orco", secondo quanto si apprende, era un amico di famiglia e spesso si occupava dei figli della coppia. Da quanto emerso dalle indagini, quando rimaneva solo con la bimba, con la scusa del mal di schiena, la spingeva dapprima a massaggiargli la schiena e il collo, per poi passare a toccarla e a farsi toccare le parti intime. Non solo. Il 23enne avrebbe assoggettato la bambina con minacce varie, come quella di far del male ai suoi fratelli più piccoli.

Dopo aver resistito per circa un anno, la vittima ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla mamma, che si è rivolta ai Carabinieri. I militari del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Roberto Ceroni, hanno ascoltato la minore in presenza di un consulente psicologico, trovando riscontri anche con le testimonianze di altri parenti. Così per l'"amico di famiglia" sono scattate le manette.