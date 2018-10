Violenta una donna e tenta la fuga in treno, 52enne arrestato

Dopo aver violentato una donna ha cercato la fuga in treno. Di questo è accusato un 52enne dello Sri-Lanka arrestato lo scorso venerdì all'autostazione di Bologna. L'uomo era già condannato per il reato di omicidio con pena scontata e in Italia senza fissa dimora. Il fermo dello scorso venerdì è scattato invece "per gravi indizi della commissione del delitto di violenza sessuale aggravata". Il fatto si sarebbe consumato a Roma, sempre lo scorso 12 ottobre, ai danni di una sua connazionale.

Così è stato incastrato

Dalla ricostruzione degli agenti, verso le 23.00 dello scorso venerdì, il personale del Commissariato Flaminio Nuovo di Roma ha contattato la Polizia Ferroviaria di Bologna segnalando la probabile presenza a bordo del treno EN294, proveniente da Roma, di un cittadino extracomunitario resosi responsabile di violenza sessuale.

Diramata alle pattuglie la foto del soggetto, l'uomo è stato rintracciato nella sala di attesa della stazione delle corriere, presso l’autostazione di Bologna.

Al termine delle formalità di rito, il personale in servizio ha disposto l’accompagnamento del fermato presso la Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.