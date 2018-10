Violenza e maltrattamenti per anni, ex marito la rintraccia: 'Sarò la tua ombra'

Anni di persecuzioni, violenze sessuali, angherie e soprusi. Atti dei quali dovrà rendere conto un 50enne, arrestato l'altra sera per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori commessi nei confronti della moglie.

L’arresto dell'uomo, cittadino italiano, è arrivato al culmine di una serie di episodi di violenza domestica che la vittima, anche lei italiana, aveva iniziato a subire da subito dopo il matrimonio, una ventina di anni fa.

Secondo quanto ricostruito dai militari la donna ha subito per anni insulti, percosse, rappresaglie, minacce di morte e rapporti sessuali non consenzienti. Tra gli episodi contestati all'uomo quello, di un inverno di qualche anno fa, quando il 50enne costrinse la vittima a dormire in cantina con una temperatura glaciale, impedendole di tornare in casa per stare al caldo. La figlia, all’epoca minorenne, usci di nascosto per raggiungere la madre e portarle una coperta di lana.

Dopo tanti anni di soprusi la situazione era finalmente cambiata. La donna aveva trovato la forza per separarsi, andare a vivere altrove e rivolgersi al personale specializzato dell’Arma di Borgo Panigale che ha avviato le indagini fino al giorno dell’arresto, avvenuto mercoledì sera sotto la nuova abitazione della donna, dove il 50enne si era recato per continuare ad ossessionarla psicologicamente, considerato che le aveva promesso “Io pretendo rispetto…sarò sempre la tua ombra”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in carcere.