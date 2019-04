Violenza sessuale in via Zanardi: la minaccia e la stordisce con un farmaco

Arresto per violenza sessuale consumata all'interno di uno stabile abbandonato in via Zanardi al civico 237. L'indagine è iniziato alle 5:15 di sabato mattina su richiesta al 113 di un uomo che segnalava che un'amica poteva essere vittima di violenza, sotto minaccia di un coltello.

All'arrivo delle tre volanti della Polizia nel'edificio abbandonato il richiedente, un marocchino dell'83, ha indicato una stanza nel quale sono stati trovati un uomo, suo connazionale e coetaneo irregolare e con precedenti per droga e reati contro il patrimonio e una ragazza semisvestita, entrambi su un letto.

La ragazza, una russa del 1993, era stata stordita da una dose di Rivtril (un potente psicofarmaco) e minacciata e punzecchiata con un coltello. I fatti sono andati così: i due amici (la ragazza russa e il richiedente aiuto al 113) erano andati in a ballare in un locale e all'uscita dalla discoteca hanno incontrato il terzo soggetto che lei conosceva appena mentre era più amico del ragazzo perché connazionale.

Lui ha proposto di andare in un parco a fumare della marijuana e dopo il fumo ha cominciato ad approcciarla, tentando invano di baciarla, Poi è passato alle minacce con coltello e l'ha costretta a seguirlo nella stanza con il letto. L'altro trova così il modo e il tempo per chiamare la Polizia che arriva in tempo per salvare la ragazza dallo stupro vero e proprio.

Solo poco dopo si scopre che l'autore della violenza era anche l'autore di una rapina perpetrata nel pomeriggio intorno alle 14:00 sempre in via Zanardi ai danni di un negozio di alimentari al quale sono stati portati via l'incasso (di 30 euro) sotto minaccia di un coltello, lo stesso usato contro la ragazza.

Il marocchino è stato arrestato per violenza sessuale pluriaggravata dal possesso del coltello e dall'uso dello psicofarmaco ed è stato denunciato per la rapina. Si trova alla Dozza in attesa di convalida.