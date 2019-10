Violenze e abusi in centro anziani, due operatrici chiedono il patteggiamento

Hanno chiesto di patteggiare in udienza preliminare una pena di due anni, con sospensione condizionale, le due operatrici della comunità alloggio per anziani 'Il fornello' di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni degli ospiti della struttura.

Il pm bolognese Stefano Dambruoso, titolare del fascicolo assieme al procuratore aggiunto Lucia Russo, ha dato il proprio consenso, e il gup Domenico Truppa deciderà se accordare o meno il patteggiamento nell'udienza fissata per il 18 dicembre.

Sempre il 18 dicembre ci sarà la discussione del processo con rito abbreviato per il titolare della struttura L.R., accusato, oltre che di maltrattamenti, di due episodi di violenza sessuale, e per la moglie M.T., che invece ha a suo carico solo l'accusa di maltrattamenti.

La legale di Ravaglia, Elisa Sforza, ha inoltre chiesto per il suo assistito la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, richiesta su cui il giudice si è riservato la decisione.

Infine, nell'udienza odierna sono stati ammessi come parti civili 10 anziani maltrattati (nel caso di un'undicesima persona, nel frattempo deceduta, si è costituito il figlio), il Comune di San Benedetto Val di Sambro e i sindacati Spi-Cgil e Fnp-Cisl di Bologna.

Respinta, invece, la richiesta di costituzione di parte civile avanzata dalla Uil Emilia-Romagna, in quanto il suo statuto non contempla la tutela dei diritti che sono oggetto del procedimento, tutela che invece è perseguita dalle federazioni territoriali o di categoria. (Ama/ Dire)