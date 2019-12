VIDEO| Violenze sessuali e ricatti: le fasi dell'arresto

Avrebbero approfittato di situazioni familiari difficili o di momenti di crisi per "adescare" le loro vittime, fino a quando non sono finiti in arresto, per mano dei Carabinieri, questa mattina. Si tratta di due pluripregiudicati, un bolognese di 25 anni e un napoletano di 32, residenti in provincia di Bologna, entrambi accusati di violenza sessuale di gruppo ed estorsione ai danni di 5 giovani donne. Un terzo uomo, 30enne di origina turca, è al momento solo indagato, già sottoposto a obbligo di dimora, e dovrà chiarire la sua posizione.

L'indagine è partita a luglio del 2019, quando l'ex marito di una donna ha raccolto il suo sfogo e l'ha spinta a denunciare, incoraggiando così anche le altre vittime, tutte italiane e residenti nel bolognese.