Vip bolognesi, come erano e come sono diventati oggi

Il tempo passa per tutti. E non è detto che l'incalzare degli anni significhi un peggioramento del proprio aspetto fisico: per qualcuno avviene infatti l'esatto contrario e in questo senso i più fortunati sono senz'altro gli uomini. Facciamo qualche esempio di talento locale? Stefano Accorsi per esempio, attore ormai internazionale, che dallo spot del gelato ai film d'autore ci sembra proprio aver beneficiato della senilità.

Ecco i vip bolognesi: come erano e come sono oggi!

Stefano Accorsi

dallo spot del Maxi-Bon al cinema internazionale

Gallery