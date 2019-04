Giocatori Virtus in discoteca dopo sconfitta, ira della società

Un video che ha iniziato a circolare nelle chat whatsapp degli addetti ai lavori, e si è scatenata la polemica. Alcuni giocatori della Virtus pallacanestro sono stati ripresi mentre passavano una notte in discoteca, dopo la pesante sconfitta incassata in casa con la squadra di Pistoia, una debacle che ha messo una seria ipoteca sulla partecipazione ai play-off.

Dura la reazione della società, all'indomani anche della difesa dei giocatori da parte del coach Djordjevic sulla pessima prestazione in campo, dovuta secondo l'allenatore a un virus intestinale.

"La Società Virtus Pallacanestro Bologna -scrive il club bolognese- ha appreso via social network, osservando alcuni video sugli stessi pubblicati, che alcuni giocatori, successivamente alla sconfitta di Domenica scorsa in casa contro l’Oriora Pistoia, si sono recati a Milano ove sono rimasti fino a tarda notte intrattenendosi in locali notturni.

"Società, dirigenza e staff tecnico -riprende la nota- si dissociano e stigmatizzano l’atteggiamento inequivocabilmente documentato e commesso in violazione degli obblighi comportamentali gravanti su giocatori professionisti. Le azioni messe in atto dai tesserati ledono gravemente le regole di etica e cultura di Virtus Pallacanestro, oltre a risultare irrispettose nei tempi e nei modi verso la tifoseria e la città tutta. Per tale motivo -conclude la nota- Virtus Pallacanestro adotterà nei confronti degli atleti coinvolti provvedimenti sanzionatori che determinerà insieme ai propri legali nei prossimi giorni".

Più sfumata, per non dire divisa, l'opinione dei supporter sui social, divisi tra chi ritiene che comunque il tempo libero di un professionista sia cosa a parte dalla sua vita sportiva e chi invece ritiene che anche il contesto privato debba risentire della performance in lunetta.