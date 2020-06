Visite guidate, c'è il via libera: le regole per la fase tre

Prenotazione obbligatoria e mascherina anche all'aperto se non si riesce a garantire la distanza di almeno un metro tra un turista e l'altro. Sono le due principali regole che dovranno rispettare le guide turistiche di Bologna e dintorni, in rispetto delle linee guida per le visite guidate e gli accompagnamenti turistici rese note dalla Città metropolitana di Bologna.

Il documento, da oggi pubblico sul portale della Città metropolitana, è uno strumento operativo che contiene indicazioni specifiche per chi svolge l'attività di guida turistica, escursionistico ambientale e accompagnatore turistico. L'obiettivo è semplificare i protocolli nazionali e renderli più adatti al contesto territoriale.

Oltre a riconoscere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste all'interno dei luoghi di visita, come ad esempio le visite ai musei, si rende obbligatoria la prenotazione delle visite su un elenco (da conservare almeno 20 giorni) che contenta i dati dei partecipanti (nome e cognome, contatto telefonico e indirizzo mail).

Per quanto riguarda l'uso della mascherina, è obbligatoria all'interno degli spazi pubblici chiusi e anche all'esterno se non si riesce a garantire un distanziamento tra i partecipanti alla visita di almeno un metro. Le regole sono il frutto del lavoro di un gruppo tecnico coordinato dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna e partecipato dalle associazioni di categoria delle guide (ConfGuide e Federagit), dagli enti funzionali (Ausl e Inl) e da Bologna Welcome. (Saf/ Dire)

Leggi anche: