Voli Aeroporto Marconi: Ryanair lancia la rotta Bologna-Podgorica

Nuova rotta da Bologna a Podgorica, capitale del Montenegro, con una frequenza di due voli a settimana e operativa da aprile 2019. Lo ha annunciato Ryanair.

Per festeggiare, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da €9,99, per viaggiare fino a marzo 2019, disponibili solo sul sito Ryanair.com fino alla mezzanotte di mercoledì (19 dicembre).



“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Bologna a Podgorica, operativa da aprile 2019, con una frequenza di due voli a settimana, come parte della nostra programmazione per l’estate 2019. I clienti e i visitatori di Bologna possono ora prenotare le loro vacanze su 52 rotte per l’estate 2019 alle tariffe più basse - ha detto John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia - per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da €9,99 per viaggiare fino a marzo 2019. Questa offerta è valida fino alla mezzanotte di mercoledì (19 dicembre). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito Ryanair.com per evitare di perderli”.