Aeroporto, nuova rotta Bologna-Atene per i voli Aegean

Nuovo collegamento per l'aeroporto Marconi di Bologna. A partire dal 18 maggio e fino al 28 settembre partiranno due voli settimanali diretti per Atene. Le giornate saranno il martedì e il venerdì, con rispettivamente partenze alle 15:20 e 17:05. Per il ritorno, sempre negli stessi giorni, si arriverà al Marconi dalla capitale ellenica alle 14:40 e alle 16:20.

Il collegamento -comunica Aegean- sarà effettuato con aeromobili A319/320, con l’offerta di un servizio completo comprensivo di cibi e bevande gratuiti per tutti passeggeri. Il servizio di bordo si contraddistingue per l’offerta gratuita di pasto caldo e bevande alcoliche (vino e birra), una franchigia bagaglio a mano di 1 pezzo delle dimensioni e peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo per tariffe Flex).

Ulteriori dettagli / informazioni, nonchè possibilità di acquisto, presso le Agenzie di Viaggi autorizzate e visitando aegeanair.com

Il collegamento bi-settimanale fornirà ai passeggeri l’accesso diretto alla capitale greca, oltre ad offrire l’opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco / Rodi / Heraklion / Chania / Santorini / Mykonos, nel network domestico, e Larnaca / Tel Aviv / Yerevan / Tbilisi / Beirut / Amman , nel network internazionale.