Nuovi voli Bologna - Reggio Calabria con Blue Panorama

A dicembre partiranno i nuovi voli Blue Panorama Airlines da Reggio Calabria verso gli aeroporti di Bologna, Milano-Bergamo e Torino, creando un collegamento continuo, andata e ritorno, per tutto il periodo natalizio 2018 e l’intera stagione estiva 2019. I nuovi servizi saranno effettuati da un Boeing 737-800 Next Generation con 189 posti.

“Le nuove tratte in periodi dell’anno particolarmente affollati puntano a rispondere alla forte domanda proveniente dall’Aeroporto di Reggio Calabria con il quale abbiamo stretto un accordo strategico per il mercato domestico di Blue Panorama. Così che Reggio Calabria possa essere collegata in modo continuato nei periodi di alta richiesta ad altre tre città del nord Italia, oltre lo storico collegamento verso Milano-Linate”, ha commentato Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue Panorama.

“Vogliamo venire incontro soprattutto all’esigenza del grande numero di italiani che desiderano passare le ferie con le proprie famiglie di origine o che desiderano visitare le numerose attrattive dell’area dello Stretto di Messina”, ha concluso Zeni.