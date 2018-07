Aerei in ritardo e piste in manutenzione, disagi all'aeroporto

Qualche disagio questa mattina per i passeggeri di due voli Ryanair e un Aeroflot in partenza per Catania, Lamezia e Mosca. A causa di un accavallamento logistico -secondo quanto spiegato dall'aeroporto Marconi- tutte e tre le partenze sono state cancellate. Inevitabili i disagi per i passeggeri che di primo mattino si sono recati in aeroporto, alcuni dei quali hanno douto fare dietrofront e tornare in città.

Dallo scalo bolognese fanno sapere che gli aerei che stamane dovevano partire, ieri stavano procedendo in ritardo, con la pista che nel frattempo era stata chiusa per manutenzione, e sono stati quindi dirottati verso altri scali. Ora la situazione è ripristinata e i voli sono tutti regolari.