Neve e maltempo, la situazione all'aeroporto: aerei in ritardo e voli cancellati

Nevica sulle piste dell'aeroporto Marconi di Bologna e, nonostante la Squadra Neve sia all'opera sulle piste e sul deghiacciamento dei velivoli, i tabelloni stanno cominciando a riportare qualche cancellazione nei voli in Partenza.

Sia il sito internet che l'App sono stati fuori uso a causa del sovraccarico di contatti raggiunto: al momento si registrano diversi voli cancellati, per Amsterdam, Monaco e diversi ritardi, per Londra, Parigi, Francoforte e le rotte per il Sud, come Palermo e Lamezia Terme: i ritardi -attualmente una decina- variano tra l'ora e mezza e le tre ore.

[AGGIORNAMENTO h 14:45]

Ripristinato il servizio online per partenze e arrivi. Si contano uad ora 19 voli cancellati in partenza e 13 in arrivo. Alcuni altri voli risultano dirottati presso altri scali. I ritardi nelle partenze sono diffusi, e variano da una alle quattro ore rispetto all'orario previsto.

(Video: Aeroporto Marconi)

