Aeroporto, volo Bologna-Kos: "Passeggeri a terra per 12 ore come ostaggi virtuali"

Doveva essere il primo giorno di vacanza ma si è trasformato in una lunga e snervante attesa all'aeroporto. Circa 140 persone infatti, da 12 ore sono in attesa del volo per Kos, rinviato di ora in ora, fino ad adesso.

Nessuna spiegazione, solo l'orario sul tabellone che cambiava in continuazione, due ore in albergo, la notizia di una possibile partenza alle 20, spostata poi alle 22, così come racconta a BolognaToday un viaggiatore: "Dovevamo partire questa mattina e invece siamo ancora a Bologna. Il volo della compagnia BluPanorama era in programma alle 11:45, e siamo arrivati in aeroporto due ore prima, come previsto. In poche parole siamo quì dalle 9 e sembra tutto surreale. Il primo step del tabellone diceva che c'era un ritardo, e saremmo partiti alle 14,30 quindi ci siamo armati di pazienza e abbiamo aspettato. Poi però, il personale dell'aeroporto ci ha avvisato che non saremmo decollati prima delle 18.30. A questo punto ci hanno offerto uno snack e una bottiglia d'acqua, solo che poi il volo è stato posticipato alle 20.40 e ci hanno portato in albergo. Dopo due ore siamo tornati al gate dove abbiamo superato i controlli convinti che saremmo partiti. Ora ci imbarcheranno alle 22ma stentiamo a credere a quanto accaduto".

E ancora: "Il problema è che non c'è contatto con BluPanorama, abbiamo provato a chiamare il numero verde e l'unica risposta che danno a tutti è che l'articolo 21 ci permette di fare un'eventuale richiesta di rimborso. Dovevamo arrivare a Kos alle 14.30, quindi abbiamo già perso una giornata di vacanze e una notte in albergo. Personalmente avevo anche la macchina prenotata all'aeroporto, e forse dovrò pagare anche una penale e non sappiamo quando arriveremo. Alcune alberghi in Grecia hanno le navette, ma altri dovranno arraggiarsi. Praticamente siamo stati per 12 ore ostaggi virtuali di una compagnia che non ci ha dato spiegazioni, e qui abbiamo appreso che un altro volo di BluPanorama previsto per ieri, è decollato solo stamattina. Non ci sono parole".

Così un'altra viaggiatrice: "Siamo circa 140 persone in aeroporto da 12 ore, e ci sono anche dei bambini. E' una cosa allucinante, non sappiamo niente e ci hanno rimbalzato di ora in ora, facendoci anche andare in un albergo per due ore. Poi ci hanno riportato qui, eravamo convinti di partire subito, e invece voleremo solo dopo 12 ore. Siamo tutti senza parole, è un'odissea"