Aeroporto Marconi: stop al volo Bologna - Philadelphia

La compagnia aerea American Airlines ha deciso di non riattivare per l’estate 2020 il collegamento stagionale Bologna -Philadelphia. Lo comunica l’aeroporto Marconi aggiungendo che i voli programmati per il 2019 proseguono regolarmente fino a fine settembre, come previsto ed annunciato.



L’Aeroporto di Bologna “ringrazia tutti i clienti, gli operatori aeroportuali e del turismo, gli enti territoriali e le Istituzioni per aver sostenuto questo progetto”. E assicura che “continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente la connettività di Bologna verso il mondo, rafforzando e consolidando il network dei nostri partner commerciali”.