WDW 2018 da record: 91mila presenze da 5 continenti. E c'è chi per la Ducati fa follie

Si è conclusa con un’affluenza record la 10a edizione del World Ducati Week, il raduno internazionale che ogni due anni chiama a raccolta la community della Casa di Borgo Panigale. Il WDW2018 ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono dati appuntamento al Misano World Circuit ”Marco Simoncelli” da venerdì 20 a domenica 22 luglio per celebrare e condividere la passione e l’entusiasmo per Ducati.

In tre giorni sono state 91.596 le presenze per questa edizion. Un numero importante, che ha permesso di superare del 13% il 2016 , quando se ne registrarono 81.000.

L'impresa di due ducatisti cinesi

I partecipanti sono arrivati in Riviera provenendo da 5 Continenti, in rappresentanza di 73 Nazioni del mondo. Da segnalare la presenza di Ken Lu e Lv Fei, i due motociclisti cinesi partiti dallo Xinjiang (Cina) in sella alle loro Multistrada 1200 Enduro e arrivati a Bologna dopo soli 7 giorni di viaggio. Un’ impresa straordinaria, che li ha visti percorrere 7.575 km attraverso 10 paesi, per poter arrivare al raduno.

Le novità del 2018

Tantissime le attività e le opportunità che hanno reso unico il WDW2018. Incontri e sessioni di autografi con i piloti Ducati, corsi di guida e test delle nuove moto, taxi-drive in pista con performanti Lamborghini, Audi e Seat, corsi di tecnica presso la Ducati University, esibizioni di stunt-man, attività e turni in pista. Tante le aree tematiche, ciascuna con attività e atmosfere diverse: la coloratissima “Land of Joy” del mondo Scrambler®, il Monster Village (con i festeggiamenti per il 25° anniversario di questa iconica moto), l’area dedicata alla Panigale e la Multistrada Experience dove era anche esposta la Multistrada Pikes Peak di Carlin Dunne, “The King of the Mountain”, vincitore della Pikes Peak 2018.

Ha destato interesse e creato lunghe code di attesa, l’esclusiva e misteriosa “preview room” che, solo per i partecipanti al WDW2018, ha permesso di vedere in anteprima una delle novità Ducati della gamma 2019.

“Race of Champions”

Uno dei momenti più emozionanti di questa edizione WDW si è vissuto alle 13.00 di sabato 21 luglio quando è partita la “Race of Champions”, preceduta da uno spettacolare sorvolo delle Frecce Tricolori. La gara ha visto 12 Campioni Ducati MotoGP e SBK sfidarsi sul circuito di Misano in sella a Panigale V4 S appositamente preparate con configurazione race e livree dedicate. Uno spettacolo senza eguali, che solo Ducati poteva offrire. Una gara vera e propria, che ha visto la vittoria di Michele Pirro , seguito da Rabat, Forés, Miller, Melandri, Rinaldi, quindi Dovizioso, Siméon, Petrucci, Lorenzo, Abraham e Bayliss, a completare il parterre eccezionale della “Race of Champions”.

I “numeri” del WDW2018

10.250 i giri in pista effettuati in totale da moto auto e durante il WDW2018

43.000 foto scattate dai fotografi dello staff (900 GB di foto)

72 ore di video girati dallo staff durante i 3 giorni dell’evento

73 nazioni di provenienza dei 91.596 partecipanti al WDW2018

147 D.O.C. (Ducati Owners Club) presenti al WDW2018, provenienti da 33 nazioni, 5 continenti

249 differenti attività svoltesi nelle tre giornate

30 minuti il tempo che il serpentone di moto Ducati ha impiegato per uscire dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per formare la parata di moto per Rimini

18 ore di DRE Safety

24 ore di DRE Enduro (con Multistrada 1200 Enduro)

40 moto disponibili per test ride, per un totale di 1.200 test ride effettuati

500 test al simulatore di volo dell’Aeronautica Militare presente nel paddock

6.000 foto ritratti scattati ai Monsteristi

15 Monster special selezionati per il Garage Contest

10 moto finaliste all’Heritage Contest

8 Audi R8, 3 Seat Cupra TCR e 4 Lamborghini Huracán Performante a disposizione del pubblico per Taxi-Drive in pista

2 Desmosedici GP biposto “MotoX2” in pista con Randy Mamola e Franco Battaini per i giri in pista dedicati ai partecipanti del WDW2018

1 World Ducati Wedding celebrato da Chaz Davies e 2 promesse di matrimonio fatte al WDW

388 bandiere Ducati e Scrambler® in totale al WDW2018

3 Live band nel paddock

3 ore di musica Live durante la “Sound of Passion Night”: Linus, Street Clerks, Nina Zilli, DJ Alex Farolfi