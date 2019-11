Whoopi Goldberg a Bologna: da Hollywood alle osterie del centro

Whoopi Goldberg a Bologna? Sì, la star di "Sister Act", "Il colore viola" e "Ghost" ha scelto come tappa anche la nostra città, includendola nella sua vacanza italiana. Un'icona di simpatia che ha mostrato quel sorriso inconfondibile e contagioso che evidentemente non è solo cinematrografico.

Stupore poi all'Osteria del Sole, lo storico locale di vicolo Ranocchi, dove l'attrice americana è entrata per un tour fra i luoghi memorabili all'ombra delle Torri ed è stata infine riconosciuta: si è poi concessa volentieri per una foto insieme a uno dei titolari, che l'ha poi postata commentando "Ma siii, autocelebriamoci!!!". E i tre punti esclamativi non sono troppi.

E Whoopi non è la prima stella internazionale che fa la turista a Bologna: qualche mese fa è stata la volta del mito del NBA Michael Jordan e la scorsa estate anche Michael Stipe.