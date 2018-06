Workshop nelle botteghe artigiane: le 'esperienze' bolognesi sbarcano su Airbnb

Da un po' di tempo, Airbnb, la piattaforma che offre case vacanza in affitto in tutto il mondo, oltre all'alloggio propone ai viaggiatori anche esperienze di vario genere da fare nelle città o nei paesi chi si apprestano a visitare. Bologna, che conta già un numero consistente di host, non fa eccezione.

Da oggi, poi, l'offerta si arricchisce grazie a un accordo tra Cna e Airbnb che porta sul portale del colosso americano degli annunci turistici le prime sei botteghe artigiane. Chi prenota una camera o un alloggio in città potrà dunque mettersi il lista per un laboratorio di ceramica con lo studio Elica, o per realizzare un anello con l'antica tecnica della fusione in osso di seppia assieme a Imelde Corelli.

E poi, quale amante dell'arte italiana non hai mai desiderato cimentarsi nel restauro di un quadro o di un pezzo antico o provare a forgiare un oggetto in ferro battuto nella bottega di una stirpe di fabbri? Basta un clic sul portale per scegliere l'esperienza che si preferisce tra il laboratorio di Ceramica con Elica, una giornata alla scoperta del ferro battuto alla Bottega di Prata, il laboratorio di restauro di Francesca Girotti, un pomeriggio nell'atelier delle Libellules per realizzare una maglietta sartoriale per bimbi con decorazioni e finiture fatte a mano, la creazione, guidati da Silvia Gammaitoni di 'gioiello emozionale'.

L'esperimento è già stato fatto a Firenze, dove ormai sono 300 le botteghe che propongono laboratori su Airbnb. Anche le Due torri, adesso, si mettono in gioco. Del resto, i dati sui flussi turistici sono sempre più incoraggianti: nel 2017 sono arrivate in città più di due milioni di persone, quasi per la metà dall'estero, per un giro d'affari che ormai supera i tre miliardi. (Dire)