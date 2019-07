Festa all'XM24, Lisei FI: 'Bombardato tutta la notte dai messaggi dei residenti'

"Nottata di passione per i residenti che vivono intorno all'Xm24 di Bologna". Lo ha detto oggi il capogruppo di Fi in Consiglio comunale, Marco Lisei, durante il Question time. "Sono stato bombardato tutta la notte dai messaggi dei residenti",.

Nel giorno in cui scadeva l'ultimatum dato dal Comune che "sfratta" il centro sociale, è stato organizzato un evento pubblico con "pastasciutta antifascista" e altre iniziative.

"L'ennesima festa", afferma oggi Lisei, aggiungendo che i residenti "avranno chiamato 800.000 volte le forze dell'ordine e 800.000 volte la Polizia locale ma purtroppo, ovviamente, è stato loro risposto che non c'era la possibilità di intervenire". La serata di ieri conferma che l'Xm24 "crea problemi alla cittadinanza", aggiunge l'altro consigliere comunale di Fi, Francesco Sassone, sottolineando che al centro sociale viene "permesso di fare qualunque cosa".

Questa mattina con una nota Xm24, da oggi il centro sociale aveva annunciato le "colazioni anti-sgombero: tutte le mattine appuntamento alle 6.30", in pratica l'orario a rischio.



Tra i vicini dell'Xm24, com'è noto, c'è anche il capogruppo del Pd a Palazzo D'Accursio, Claudio Mazzanti, che sempre in question time racconta: "Ieri sera alle 23.45 ero in casa e ho assistito a dei magnifici fuochi artificiali, di tutti i colori". Uno spettacolo pirotecnico evidentemente realizzato "da un professionista, per essere così bello e articolato", aggiunge il consigliere dem. Ad aver organizzato i fuochi "guarda caso è l'Xm24", afferma poi Mazzanti, confermando che l'intenzione del Comune è quella di procedere con "sfratto giudiziario e sgombero coattivo".