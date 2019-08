Xm24, attacco delle Acli: "Si attengano alle leggi se vogliono uno spazio"

Le Acli di Bologna vanno all'attacco del centro sociale Xm24, sgomberato martedi' scorso da via Fioravanti. E criticano il Comune per l'accordo siglato sulla nuova sede. "Facciamo in modo che non ci siano associazioni a due binari - avverte il numero uno delle Acli di Bologna, Filippo Diaco - quello dei valori e del rispetto delle regole e quello delle pretese, delle richieste e, da quello che viene raccontato, del pieno stato di illegalita'.

E mi fermo qui". Secondo Diaco, del resto, "abbiamo altre priorita' in questo momento. E Xm24 non puo' essere una priorita' per la nostra citta'. Vogliono uno spazio? Costituiscano un'associazione e si attengano alle disposizioni di legge", afferma il presidente delle Acli di Bologna.

