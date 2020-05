Xm24, Bignami Fdi: "Centinaia di persone accalcate, ma sanzionano solo gli imprenditori notturni"

"Anche oggi centinaia di persone accalcate sui prati nelle aree adiacenti l’XM24 senza che nessuno intervenga nonostante le decine di denunce e chiamate alle forze dell’ordine dei residenti, mentre si controllano rigorosamente bar, locali, cittadini, famiglie nei parchi". Così il deputtato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha commentato gli episodi di ieri 28 maggio, in via Fioravanti, con gli attivisti dell'Xm24 che si sono ritrovati al parco.

"Giusto per dimostrare che le leggi non sono uguali per tutti. Valgono solo per quelli che si possono sanzionare perché tanto non creano casini: locali, bar, cittadini, famiglie nei parchi.... Ma i nipotini dei sinistrati, no - ha scritto su Facebook - loro sono impuniti. Hanno anche riaperto l’XM... ma immagino possano occupare abusivamente".

"Reputo indecoroso che le Autorità lascino che avvenga tutto ciò. Con che credibilità si fermano le persone per controlli e verifiche se poi si chiudono gli occhi dinanzi a queste cose? Il tutto semplicemente perchè queste persone continuano a godere dell’impunità connivente di alcune forze politiche che invece che chiedere un intervento risolutivo si voltano dall’altra parte per non disturbare questa gente. Poi però si accusano e magari si sanzionano anche gli imprenditori notturni perchè non rispettano le regole, gli avventori dei bar pecche diffonderebbero il virus, le famiglie perchè non rimangono dentro i cerchi disegnati nei prati - e conclude - abbiamo chiesto più volte che, nell’interesse di tutti noi, si realizzasse un controllo vero anche in queste sacche di incomprensibile impunità. Siamo rimasti inascoltati a livello locale, ci rivolgeremo al Ministero per chiedere il motivo per il quale a Bologna tutto ciò è consentito".

Più tardi infatti gli attivisti si sono introdotti all'interno del cantiere che ha preso il posto dell'ex centro sociale.