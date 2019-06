Manifestazione anti-sgombero XM24: sfila il corteo fra musica e trattori

Sgombero del centro sociale XM24: il corteo è partito poco dopo le 17.00 da Piazza XX Settembre imboccando via Indipendenza. Il percorso include via Irnerio, i viali fino a porta Santo Stefano, dove è prevista una prima sosta. Poi di nuovo in marcia: via Santo Stefano, via Farini, via Barberia. Altra sosta in piazza Malpighi, poi ancora corteo e nuova pausa in piazza dei Martiri. Da lì i manifestanti torneranno in piazza XX Settembre: la conclusione della manifestazione è programmata dalle 21,30 alle 24. Dalle prime stime pare che i partecipanti siano in migliaia.

Musica, giocolieri e anche quattro trattori in corteo: sono quelli dei contadini di CampiAperti, protagonisti del mercato biologico che si tiene ogni giovedi' in via Fioravanti 24. La manifestazione è stata organizzata contro lo sgombero del centro sociale dopo l'ultimo avviso di sfratto mandato dal Comune e che e' scaduto ieri.

Come da programma, i manifestanti si sono radunati in Piazza XX Settembre, dove il corteo punta a tornare stasera dopo un lungo circuito nel centro di Bologna. Il corteo è animato da musicisti, trampolieri, giocolieri. C'e' anche chi si esibisce in evoluzioni con il tessuto aereo, calato dalla balconata del Pincio. Almeno sei i camion e furgoni si spostano insieme ai manifestanti, ognuno con un diverso tipo di musica. Sul tetto del mezzo che ha aperto il corteo campeggia un grande drago bianco fatto di palloncini: e' Falkor, il personaggio del film "La storia infinita", che ispira la mobilitazione del centro sociale ("Contro il Nulla che avanza").

Non mancano un bel po' di carrelli della spesa pieni d'acqua, visto il caldo con cui dovranno fare i conti i manifestanti.

"Siamo fuori... arrendetevi", recita uno degli striscioni preparati per il corteo. L'Xm24 e' "un presidio di utopia a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare e che difenderemo fino all'ultimo giorno", si urla dal sound system: "Invadiamo Bologna e ribaltiamo le decisioni dell'amministrazione, che ci vorrebbe gia' estinti". (Dire)